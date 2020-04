Arthur-Inter, Barcellona ha deciso. L’idea dei blaugrana – Sport

Il Barcellona avrebbe pochi dubbi sul futuro di Arthur, centrocampista nel mirino dell’Inter in un ipotetico affare Lautaro Martinez

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, il Barcellona non avrebbe intenzione di cedere Arthur. L’idea del club blaugrana sarebbe anzi quella di tratterete il centrocampista e di offrirgli un rinnovo. Infatti in casa Barça sarebbero ben consapevoli dell’importanza del brasiliano all’interno della squadra nonché del fatto che sia uno dei giocatori che riceve meno nella rosa.

CALCIOMERCATO – Per questo la volontà dei catalani sarebbe quella di respingere eventuali offerte dall’Inter o da varie società di Premier League. Tra queste però non figurerebbe il Tottenham. Difatti José Mourinho non lo considererebbe il profilo ideale che sta cercando. Ad ogni modo il quotidiano spagnolo lascerebbe una porticina aperta alla possibile cessione di Arthur. Scrive infatti che nel caso ricevesse “un’offerta multimilionaria fuori mercato“, la riferirà al giocatore.