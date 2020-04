Arthur, dal Barcellona il via libera per la...

Arthur, dal Barcellona il via libera per la Juventus. Inter tagliata fuori? – MD

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe concesso alla Juventus il via libera per trattare direttamente con Arthur Melo. Il brasiliano era stato accostato all’Inter in più di un’occasione, nell’ambito dell’affare Lautaro Martinez

BIVIO – Il Barcellona avrebbe già messo in conto la partenza di Arthur Melo. Mundo Deportivo sottolinea che il club catalano avrebbe dato il via libera ai bianconeri per trattare con l’ex Gremio. Se la Juventus raggiunge un accordo col calciatore, non dovrebbero esserci grossi problemi per quel che riguarda il cartellino. Questo aspetto, se confermato, potrebbe tagliar fuori qualunque altra destinazione. Compresa Milano, e l’Inter: il brasiliano era stato messo sul tavolo più e più volte come possibile contropartita per Lautaro Martinez. Ma dopo le sue smentite, la pista nerazzurra si è definitivamente raffreddata (QUI le parole di Arthur alla “Gazzetta dello Sport”)

INTESA FACILE – Secondo il Barcellona non dovrebbe essere difficile giungere ad un accordo sull’ingaggio, tra la Juventus e Arthur. Il brasiliano, molto chiacchierato in sede di mercato, non è asse portante della formazione di Quique Setién. Per questo motivo, i blaugrana avrebbero già messo in conto di poterlo sacrificare sull’altare di una crisi economica che abbraccia anche il mondo dello sport. La cessione di Arthur potrebbe finanziare parte del mercato che il Barça ha in testa, con Lautaro Martinez a far da apripista. Ma ill brasiliano non sarà una contropartita da giocarsi con l’Inter. La Juventus sembra aver pigiato l’acceleratore prima di tutti.

Fonte: mundodeportivo.com – Sergi Solé e Fernando Polo