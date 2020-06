Arteta sul rinnovo di Aubameyang: “E’ felice all’Arsenal. Ottimo rapporto”

Arteta ha parlato della trattativa in casa Arsenal per il rinnovo di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante è una pedina essenziale per i Gunners, ma è accostato con continuità a Inter e Barcellona. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore, riportate dalla BBC

RINNOVO O ADDIO? – Mikel Arteta è ottimista per il rinnovo della punta: «Aubameyang deve sentirsi apprezzato, ha bisogno di sentire che appartiene a noi e che lo vogliamo. Penso al momento di essere estremamente felice di come si è comportato. Ho un ottimo rapporto con lui e possiamo parlare di un sacco di cose faccia a faccia. Per quanto ne so, penso che sia molto felice all’Arsenal». A fine articolo, la BBC ribadisce i rumors sul possibile arrivo all’Inter. Vi ricordiamo, inoltre, le parole molto più incerte di Aubameyang nella giornata di ieri.