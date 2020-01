Arteta: “Aubameyang via a gennaio? Non ci penso...

Arteta: “Aubameyang via a gennaio? Non ci penso proprio”. Inter in estate?

Arteta ha parlato della situazione di Pierre-Emerick Aubameyang sul mercato. L’Inter è stata accostata in diverse occasioni all’attaccante dei Gunners, soprattutto dall’Inghilterra, ma a gennaio tutto è deciso. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore dell’Arsenal a SkySports UK

MESSAGGIO CHIARO – Mikel Arteta è stato deciso nel blindare Pierre-Emerick Aubameyang per il mercato di gennaio: «Aubameyang va via a gennaio? Non ci penso neanche, voglio che resti qui!». Parole chiare che non lasciano spazio a interpretazioni o speranze per l’Inter. D’altronde, ad oggi, si era parlato dei nerazzurri solo a partire da giugno. Chissà che in estate l’ex Dortmund non possa spingere per l’addio a soli 12 mesi dalla scadenza del contratto. In quel caso, la squadra di Conte potrebbe essere un’alternativa credibile. A gennaio, il calciatore non si muove.