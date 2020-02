Arteta: “Aubameyang? Vuole i migliori club! Ho una sfida e l’Arsenal…”

Arteta ha parlato della situazione relativa ad Aubameyang. L’attaccante appare in uscita dall’Arsenal in estate, con l’Inter in prima fila (qui le ultime). Oggi l’ex Borussia Dortmund è stato decisivo nella vittoria contro l’Everton: di seguito le dichiarazioni dell’allenatore, riportate dal Guardian

OBIETTIVO PERMANENZA – Mikel Arteta ha fatto il punto della situazione sul possibile addio di Aubameyang all’Arsenal: «Penso che sia stato difficile per lui. Conoscete un giocatore come lui: ci sono state molte delusioni negli ultimi mesi e anni perché ha grandi aspettative. Sapete che vuole giocare per la squadra più grande nei tornei più grandi ed essere lì con i migliori giocatori del mondo. E dobbiamo cercare di supportarlo e dargli tutto nel club in modo che si senta davvero soddisfatto qui. Questa è la sfida che ho».