Arteta: “Arsenal, niente CL? Danno enorme”. Impatto Aubameyang-Inter?

Arteta ha parlato del futuro dell’Arsenal, sempre più lontano da un piazzamento in Champions League. In tal caso, occhio al futuro dei big che potrebbero voler cambiare club. Da monitorare, secondo quanto riporta il Mirror, il caso di Aubameyang accostato a Inter e Barcellona. Di seguito le parole dell’allenatore

FUTURO DA PROGRAMMARE – Arteta fa il punto della situazione sull’eventualità di mancato piazzamento in Champions League: «Il danno causato dal fatto che il club non sia in Champions League è davvero grande. L’impatto finanziario è enorme perché l’Arsenal è strutturato per essere in Champions League. Dovremo prendere grandi decisioni sui giocatori a seconda dello scenario in cui ci troviamo, sia che si tratti di Champions League, Europa League o nessuna delle due. Stiamo pianificando – dice Arteta – e avremo un’idea molto chiara di ciò che vogliamo fare, a seconda di dove finiamo la stagione. È un gioco da ragazzi, sarà più facile convincere i giocatori a firmare contratti con noi se siamo in Champions League. Tutti sanno che vogliamo partecipare a quella competizione ma anche senza di essa ci sono modi per convincere i giocatori. Se non sono loro, saranno le loro mogli che vogliono vivere a Londra. Troveremo un modo, non preoccupatevi». Lo stesso Arteta nel recente passato (qui l’articolo) aveva parlato, a tal proposito, delle volontà di Aubameyang. L’Inter può sperare nel colpo in attacco?