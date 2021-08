Arteta (Arsenal): «Bellerin spero abbia la testa qui. Futuro? Non so»

Arteta, manager dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa nel post partita dell’amichevole che i Gunners hanno perso 1-2 col Chelsea (vedi articolo). Sul futuro di Bellerin non si è voluto esprimere più di tanto.

DENTRO O FUORI? – L’Arsenal ha perso 1-2 in amichevole col Chelsea anche a causa di Héctor Bellerin, che appena entrato ha regalato a Tammy Abraham la palla del gol decisivo. In conferenza stampa è stato chiesto a Mikel Arteta cosa pensa del futuro di Bellerin, viste le voci sull’Inter, di Joe Willock e degli altri giocatori in bilico: «Non lo so. Io punto ad allenarli, rispettarli e controllare tutti perché sono nostri giocatori e cerco di farli rendere al massimo. Spero che possano avere la testa qui e prepararsi perché sono calciatori dell’Arsenal e il nostro lavoro è renderli quanto più forti possibile».