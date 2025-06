L’Arsenal punta su Mosquera: trattative in corso con il Valencia

L’Arsenal si muove sul mercato con decisione per rinforzare la propria retroguardia e ha messo nel mirino Mosquera, uno degli obiettivi seguiti dall’Inter per migliorare il reparto difensivo.

PRIMO APPROCCIO – Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, i Gunners hanno avviato i primi contatti con il Valencia per il giovane difensore centrale, considerato uno dei profili più interessanti della Liga per prospettiva e rendimento. Classe 2004, Mosquera ha disputato una stagione di alto livello con la maglia del Valencia, guadagnandosi la fiducia di Baraja e attirando l’interesse di diversi top club europei. L’Arsenal si è portato avanti nella corsa, avviando le trattative con il club spagnolo per capire i margini di manovra sull’eventuale operazione. Il Valencia, che ha bisogno di far cassa, non esclude la cessione, ma chiede almeno 25-30 milioni di euro per lasciar partire il difensore.

FASE INIZIALE – La trattativa è ancora alle fasi iniziali, ma i contatti tra le parti proseguono. L’Arsenal vuole accelerare per evitare l’inserimento o l’affondo di altri club interessati, come per esempio la stessa Inter che da tempo la segue. Mosquera, intanto, osserva con interesse: il richiamo della Premier League potrebbe presto diventare realtà.