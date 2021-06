Arsenal e Inter non si incontreranno sul mercato solo per il nome di Bellerin. Come riportato da “Sport Mediaset”, il club inglese è quello maggiormente interessato all’obiettivo nerazzurro Kessié, qualora il rinnovo di contratto con il Milan non andasse in porto

OSTACOLO LONDINESE – Il dopo Achraf Hakimi, prossimo all’annuncio del Paris Saint-Germain (vedi dettagli), è in cantiere. L’Inter ha puntato – tra gli altri – lo spagnolo Hector Bellerin, ma l’Arsenal deve convincersi a cederlo in prestito con diritto di riscatto. L’Inter, infatti, non ha intenzione di investire i 20 milioni di euro richiesti. Nel mirino, come alternativa low cost ma con la stessa formula, anche Davide Zappacosta, in uscita dal Chelsea dopo il prestito al Genoa. Intanto continua la trattativa per il rinnovo di Franck Kessié con il Milan (vedi articolo), ma al momento si segnala una fase di stallo. L’offerta rossonera di 4 milioni di euro annui più bonus non soddisfa la richiesta del centrocampista ivoriano, pari a 6 milioni netti. Sono tante le squadre che hanno messo gli occhi su Kessié, soprattutto in Inghilterra. Su tutte, proprio l’Arsenal, che rischia di diventare doppiamente avversa all’Inter sul mercato. Prima per Bellerin, poi Kessié (a zero?).