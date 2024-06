Arnautovic via? Irrompe un club turco! Ieri vertice non banale − TS

Marko Arnautovic potrebbe lasciare l’Inter in estate. Su di lui non mancano i corteggiatori, per ultimo un grande club dalla Turchia. Ieri vertice in sede sicuramente non banale.

SONDAGGIO – Occhio alla situazione legata a Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco, impegnato in Nazionale in vista di Euro 2024, potrebbe lasciare l’Inter in estate. Ieri incontro in sede in Viale della Liberazione sicuramente non banale tra la dirigenza nerazzurra e il potente agente George Gardi, molto vicino al presidente del Galatasaray. Il club campione della Turchia può salutare Mauro Icardi e per questo sta facendo un sondaggio con l’Inter proprio per Arnautovic. Dalla prossima stagione, il Galatasaray ingaggerà un grande duello col Fenerbahce di José Mourinho e i giallorossi di Istanbul non vorrebbero farsi trovare impreparati.

Su Arnautovic anche interesse dalla Serie A: l’Inter attende

PIACE IN ITALIA – Non solo Galatasaray. In quanto Arnautovic piace anche alla Serie A e in particolar modo alla nuova Fiorentina di Raffaele Palladino, passato alcune ore fa dalla panchina del Monza a quella gigliata. A Monza, Palladino ha chiesto e lavorato con un attaccante boa come Djuric e adesso vorrebbe fare lo stesso, ma con Arnautovic al posto del gigante italo-bosniaco. L’Inter attende una mossa sia lato Fiorentina che lato Galatasaray. In caso dovesse partire l’austriaco, occhi sempre su Gudmundsson.

