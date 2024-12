Arnautovic via dall’Inter a gennaio? Contatti: il piano del Torino – TS

Occhio al futuro di Marko Arnautovic, che a gennaio potrebbe lasciare l’Inter per andare al Torino. Il DT granata Vagnati studia la strategia.

STRATEGIA – Il Torino è alla ricerca di un sostituto di Duvan Zapata, infortunatosi gravemente ad inizio stagione e fuori per tutta la restante. Tra i giocatori sondati c’è Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco sta giocando poco nell’Inter, tant’è che anche ieri, Simone Inzaghi gli ha riservato solamente otto minuti nella sfida persa contro il Bayer Leverkusen in Germania. L’ex Bologna vorrebbe giocare di più e, come riferisce Tuttosport, sta valutando appunto l’opzione di lasciare il club nerazzurro a gennaio. Il Torino fa sul serio e il DT Vagnati, il quale sta anche sondando i nomi di Giovanni Simeone e Beto, studia la strategia più adatta.

Il Torino fa sul serio per Arnautovic: l’Inter lo darebbe gratis

IL PUNTO – Il problema non sarebbe quello di liberarlo dall’Inter. Beppe Marotta lo darebbe via gratuitamente, con il contratto in scadenza a giugno 2025. L’ostacolo è l’ingaggio. Attualmente, l’ex Bologna prende 3,5 milioni annui all’Inter (semestrale 1.7 netti). Il Torino è orientato a offrire al giocatore 2,7 milioni, che andrebbero a coprire i sei mesi residui della stagione in corso più la prossima. Arnautovic sarebbe quel giocatore di esperienza e leadership, che potrebbe aiutare il Torino a raggiungere, quantomeno, una salvezza tranquilla.

Fonte: Tuttosport – Alessandro Baretti