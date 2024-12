Arnautovic-Torino, si può: l’Inter apre! Vagnati cerca l’incastro – TS

Apertura dell’Inter all’eventuale cessione invernale di Marko Arnautovic verso il Torino. Il DT dei granata, Davide Vagnati, è già al lavoro.

LA SITUAZIONE – Il primo nome del Torino per sostituire l’infortunato Duvan Zapata è quello di Arnautovic. L’attaccante austriaco, in scadenza con l’Inter il prossimo 30 giugno 2025, non sta trovando molto spazio a Milano e il DT Vagnati ha iniziato, riferisce Tuttosport, per cercare di convincerlo a lasciare la Madonnina per trasferirsi sotto la Mole. C’è da dire, che Arnautovic, nonostante lo scarso minutaggio (appena 210′), si trova molto bene all’Inter. E anche lo stesso Simone Inzaghi lo ritiene un perno fondamentale nello spogliatoio. La scelta dipende proprio da Arnautovic: rimanere a Milano da semplicissimo comprimario, ma in una grande squadra dove poter vincere tutto oppure chiudere la carriera da protagonista anche in campo.

Arnautovic, il Torino lo mette in cima alla lista: l’Inter lo darebbe gratis

GLI SCENARI – L’Inter, continua il quotidiano torinese, ha aperto alla cessione gratuita di Arnautovic, purché la società acquirente si faccia carico del pagamento dello stipendio semestrale. L’ex Bologna ha un contratto con l’Inter da 3,5 milioni annui. Urbano Cairo dovrebbe quindi corrispondere al centravanti poco più di 1,7 milioni da qui a giugno, salvo integrare nel contratto stesso gli emolumenti per la prossima stagione. Complessivamente, il Torino dovrebbe corrispondere ad Arnautovic circa 2,7 milioni di euro, che andrebbero a coprire lo stipendio residuo per l’annata in corso, più quello per il 2025-26. E allo stesso tempo, l’attaccante dell’Austria dovrebbe accontentarsi di uno stipendio da circa un milione di euro. In attesa degli eventuali sviluppi, Vagnati monitora anche i nomi di Beto, seguito pure dalla Roma, e di Giovanni Simeone, ma qui De Laurentiis dovrebbe aprire ad un prestito con obbligo di riscatto.

