Arnautovic, il Torino non molla e l’Inter agevola: 3 presupposti – TS

Il futuro di Marko Arnautovic rimane in bilico, nonostante le dichiarazioni dello stesso attaccante dopo Inter-Udinese di Coppa Italia. Il Torino è alla finestra e non intende mollarlo.

INTENZIONI – La permanenza di Arnautovic all’Inter fino a giugno non è certa. L’austriaco, in gol giovedì sera in Coppa Italia, ha speso belle parole nei confronti della sua squadra subito dopo la partita, ma il futuro rimane comunque in bilico. Il Torino, alla ricerca di una nuova punta per ovviare all’assenza di Duvan Zapata, lo ha messo nel mirino. E ad oggi tra lui e Giovanni Simeone del Napoli il preferito è proprio l’attaccante campione d’Italia. Ci sono tre importanti presupposti che rendono possibile il trasferimento di Arnautovic dall’Inter al Torino nella prossima finestra invernale di calciomercato.

Arnautovic-Torino, i tre presupposti con l’Inter di mezzo

VANTAGGI – In primis c’è un discorso di esigenze. Il Torino ha bisogno di un nuovo attaccante, perché la squadra di Paolo Vanoli, non solo segna poco, ma fa una grande fatica a rendersi pericolosa contro le difese avversarie. Poi c’è quello di natura prettamente economica, discorso che avvantaggerebbe entrambe le società. Marotta, infatti, spera di liberarsi dell’ingaggio dell’austriaco, scrive Tuttosport, che percepisce 3.5 milioni lordi a stagione. Il Torino, dal canto suo, non spenderebbe un euro sul cartellino visto che l’Inter lo darebbe via gratis. Terzo presupposto: i rapporti tra Urbano Cairo e Beppe Marotta sono più che ottimi.

