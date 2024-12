Arnautovic sulla lista del Torino! Vanoli frena per un motivo – TS

Marko Arnautovic è sulla lista del Torino, che cerca un attaccante per il mercato di gennaio. L’Inter non fa muro, Vanoli però fa muro per un motivo secondo Tuttosport.

MERCATO – Marko Arnautovic è in uscita dall’Inter. Appena cinque partite disputate in campionato con 66 minuti in campo all’attivo: numeri da flop assoluto. Simone Inzaghi reputa l’austriaco la sua quinta punta, superata anche da Joaquin Correa nonostante l’ultimo anno dell’argentino da incubo. L’Inter ha già accettato la possibilità di vendere l’attaccante e lo ha fatto sapere alla squadra più interessata, vale a dire il Torino. I granata devono sostituire ancora Duvan Zapata e l’ex Bologna è tra le opzioni.

Arnautovic, le richieste al Torino

SITUAZIONE – Il Torino ha ovviamente altri nomi in cima dalla lista: Beto dall’Everton, Giovanni Simeone dal Napoli e anche Andrea Petagna per la sua giovane età rispetto ad Arnautovic. L’austriaco è un opzione per l’economicità e la facilità nella chiusura della trattativa. L’Inter lo darebbe a zero considerando la scadenza del contratto a giugno 2025, ma il Torino dovrebbe pagare i restanti 1.750 milioni di euro dell’ingaggio annuale di 3.5 milioni di Arnautovic. Oltre a questi per arrivare all’anno e mezzo di contratto almeno Arnautovic chiede altri 1.250 milioni di euro. L’allenatore Vanoli frena per un motivo: l’età avanzata. I 35 anni sono un grande peso e lasciano dubbi sulle condizioni fisiche.

fonte: Tuttosport – C.F.