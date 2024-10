Arnautovic sondato da recente avversaria dell’Inter? L’ipotesi – SM

Marko Arnautovic, attaccante dell’inter, sarebbe sul taccuino di una squadra di Serie A alla ricerca di sostituire il suo centravanti recentemente infortunatosi in modo serio. L’ipotesi e le difficoltà.

LA NOTIZIA – Marko Arnautovic è tra i nomi sondati dal Torino per sostituire Duvan Zapata, infortunatosi proprio contro l’Inter nell’ultima sfida di Serie A. L’austriaco, reduce da una grande prestazione nella vittoria per 5-1 contro la Norvegia, potrebbe rappresentare l’occasione a un prezzo accessibile per prendere il posto del colombiano alla guida del reparto offensivo dei granata. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, ma al Torino servirebbe sin dalla finestra estiva di calciomercato a causa dell’assenza prolungata prevista per il classe 1991.

Arnautovic nel mirino del Torino? Un ostacolo per la cessione da parte dell’Inter

IL PROBLEMA – Il principale nodo che si frappone rispetto alla concretizzazione dell’acquisto di Arnautovic è dato dal suo ingaggio all’Inter. L’austriaco percepisce circa 4 milioni di euro comprensivi di bonus, una cifra ben superiore ai 2.7 percepiti dal colombiano. Zapata rappresenta il calciatore più pagato della rosa dei granata, motivo per cui arrivare a proporre un ingaggio così cospicuo al calciatore dei meneghini è un’ipotesi al momento poco plausibile.

LE ALTERNATIVE – Come riferito da Sport Mediaset, il Torino sta sondando anche le piste relative a Christian Kouamé e M’Bala Nzola. I due calciatori di proprietà della Fiorentina rappresenterebbero opzioni sicuramente più accessibili dal punto di vista economico, ma non è scontato che i granata vogliano far prevalere le ragioni di natura economica al momento della scelta in merito al proprio nuovo attaccante. Arnautovic resta una pista credibile, con l’Inter vigile sulla situazione.