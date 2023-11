Arnautovic, il ritorno scongiura il mercato di gennaio: l’Inter punta a lui! – TS

Altro che nuovo acquisto in attacco, la novità dell’Inter del periodo invernale sarà Arnautovic secondo TuttoSport. L’austriaco torna e può davvero mettersi in gioco.

RITORNO – In estate l’Inter ha scelto con convinzione e fermezza, nonostante qualche critica, di puntare su Marko Arnautovic in attacco. Purtroppo, però, l’austriaco non ha fatto neanche in tempo a integrarsi nel gioco di Simone Inzaghi, costretto a fermarsi prematuramente per via dell’infortunio alla coscia sinistra. Con l’attaccante fuori uso già dal 24 settembre, l’Inter ha dovuto fare a meno di lui per lungo tempo. La coperta corta del reparto offensivo non ha fatto altro che alimentare le voci di un mercato di riparazione per il mese di gennaio. Tuttavia, il momento del ritorno in organico di Arnautovic è finalmente arrivato, con la convocazione in vista della sfida contro il Salisburgo. Ciò scongiura un intervento dell’Inter nella sessione invernale di calciomercato per la ricerca di un altro centravanti.

FIDUCIA – Ma, in realtà, l’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che nelle intenzioni della dirigenza nerazzurra non c’è mai stata davvero quella di trovare un sostituto dell’austriaco, nei confronti del quale c’è sempre stata grande fiducia. Inzaghi, infatti, ha comunque a disposizione Klaassen e Mkhitaryan come alternative da utilizzare, in emergenza, per il ruolo di seconda punta. E l’investimento fatto in estate per Arnautovic resta comunque troppo importante per essere spazzato via da un nuovo acquisto. Ora, dunque, è il momento per l’Inter di puntare davvero sul centravanti, e per l’austriaco di ripagare la fiducia.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino