Arnautovic alla porta, in Germania sicuri! Via dall’Inter pure a zero

Marko Arnautovic, secondo i media tedeschi, non fa più parte del progetto tecnico dell’Inter, tant’è che il club gli ha già comunicato la decisione.

VIA – Mancano 23 giorni alla fine del calciomercato e la situazione di Arnautovic rimane fortemente in bilico. In Germania si portano avanti e come riferisce il portale FussballEuropa.com, il club nerazzurro ha già comunicato al giocatore la decisione di non volerlo più in squadra. L’austriaco, al momento infortunato, non convince più e in Turchia hanno mosso i primi passi per poterlo acquistare. Il Trabzonspor sembra essere la squadra più interessata all’ex Bologna. L’Inter, infatti, ritiene il suo ingaggio da 2.5 milioni di euro decisamente costoso e la volontà del club è quella di ringiovanire la rosa.

Arnautovic via dall’Inter anche a costo zero

CONDIZIONE – L’ingaggio è infatti l’ostacolo principale della trattativa. L’Inter, pur di sbarazzarsi di Arnautovic, continuano i colleghi dalla Germania, potrebbe lasciarlo andare anche a zero nonostante il suo contratto abbia scadenza naturale il 30 giugno 2025. A patto però che lo stesso giocatore trovi un club in grado di coprire i costi salariali relativamente alti. Nella scorsa stagione, l’austriaco ha messo a referto sette gol tra tutte le competizioni, ma ha anche convissuto con due seri infortuni.