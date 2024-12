Arnautovic pensa in grande. Con l’Inter gli ultimi sei mesi

Marko Arnautovic pensa al futuro. L’attaccante dell’Inter, in uscita nel prossimo giugno, ha iniziato a sondare qualche pista estera per la prossima estate.

MERCATO – In casa Inter si pensa già al prossimo mercato estivo. Con alcuni nomi che saluteranno San Siro, gli uomini mercato di Beppe Marotta restano vigili su eventuali colpi last-minute. Uno su tutti è proprio Dario Baccin che guarda con attenzione al mercato sudamericano, tra Argentina e Brasile. Allo stesso tempo però, ci sarà da capire come rimpiazzare i nomi che andranno via a causa della scadenza del contratto. Uno su tutti è proprio Marko Arnautovic che saluterà l’Inter a partire dal primo luglio. L’attaccante austriaco infatti, non ha intenzione di lasciare l’Inter a gennaio con il Torino che aveva sondato il terreno per un eventuale colpo da big nel mercato invernale. Arnautovic però, punta ad avere un contratto ricco dagli Stati Uniti o dall’Arabia Saudita e quindi a chiudere l’anno proprio all’Inter, magari bissando lo scudetto.