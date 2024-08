Arnautovic in partenza dall’Inter? Volontà chiara del giocatore – TS

Arnautovic al momento è infortunato, ma su di lui non cessano le voci di mercato. Arrivato un anno fa all’Inter, non ha entusiasmato: Tuttosport tratta la sua posizione in rosa.

LO STATUS – Marko Arnautovic l’anno scorso ha condiviso con Alexis Sanchez il ruolo di prima alternativa ai due attaccanti titolari dell’Inter. Ma, complici i tanti infortuni, spesso non era a disposizione alla pari del compagno di reparto “di riserva”. Ora è arrivato Mehdi Taremi, cosa che lo ha fatto scalare nelle gerarchie come quarta punta. Ma c’è un problema: entrambi sono infortunati e non è scontato il suo recupero per Genoa-Inter. Tuttavia, da qui al 30 agosto qualche scenario legato al mercato per Arnautovic potrebbe cambiare. Anche se è tutto aperto.

Quale posizione in rosa per Arnautovic? L’Inter valuta

CESSIONE DA VALUTARE – Gli ultimi dieci giorni di mercato possono portare sviluppi anche inattesi. Stando a Tuttosport, con Arnautovic la società non si sta muovendo in maniera netta (a differenza di Joaquin Correa), perché non sta forzando la cessione. Almeno senza aver trovato un sostituto. C’è comunque interesse in caso di offerte a valutare una sua partenza, ma l’austriaco ha chiuso alla Turchia dopo il sondaggio del Trabzonspor. Quello che passa nella testa di Arnautovic è che essere la quarta punta non gli dispiace, nonostante non sia il massimo per lui. Senza sviluppi, può attendere gennaio e vedere quanto Simone Inzaghi lo terrà in considerazione nella nuova Inter. Visto che l’aveva rivoluto proprio lui un anno fa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino