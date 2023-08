Arnautovic, un’offerta rifiutata dal Bologna. Un fattore – Sky

Marko Arnautovic è il nome nuovo per l’attacco dell’Inter. Il calciatore spinge per tornare in nerazzurro, da Sky Sport viene spiegata la trattativa.

RIFIUTO – Marko Arnautovic spinge incredibilmente per tornare all’Inter. Il calciatore vuole giocare la Champions League, vuole l’ultima grande possibilità della carriera per vincere qualcosa. Il Bologna ha rifiutato una prima proposta nerazzurra, ma i contatti ci sono. Tutto dipende dal futuro di Joaquin Correa e dal nome dell’altro attaccante che l’Inter potrebbe prendere per completare il reparto. La situazione è in completo divenire.