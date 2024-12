Arnautovic obiettivo concreto del Torino: l’Inter attende interessata

Marko Arnautovic non è certo della sua permanenza all’Inter nella finestra invernale di calciomercato. La squadra interessata al suo profilo è il Torino, con Urbano Cairo che non ha escluso alcuna ipotesi per gennaio.

IL PUNTO – Marko Arnautovic è il calciatore dell’Inter della cui cessione si sta parlando con più insistenza in vista della sessione invernale di mercato. L’austriaco non sta trovando spazio né in campionato né in Champions League, nonostante figuri nella lista stilata a inizio stagione da Simone Inzaghi per tale competizione. Joaquin Correa, pur non essendo presente in quest’ultima lista, sta raccogliendo complessivamente più minuti, considerando tutti i tornei giocati. Una dimostrazione di un mutamento nelle gerarchie che risponde a una precisa realtà.

Arnautovic dall’Inter al Torino? Ipotesi possibile in un caso

UNA DIFFERENZA – Arnautovic potrebbe dunque salutare l’Inter, a gennaio, a causa di quanto verificatosi in questo inizio di stagione. L’austriaco sembra passato dall’essere la quarta punta, in posizione di parità nelle gerarchie con Mehdi Taremi, al venir relegato al rango di quinto attaccante per minutaggio e valore della sua presenza in campo. Ciò perché Correa sta rispondendo alle richieste di Inzaghi, tanto in fase offensiva che nell’atteggiamento mentale mostrato nelle ultime sfide con l’Inter. In modo da convincere, al momento, Inzaghi a preferirlo ad Arnautovic come pedina da inserire a partita in corso sia in situazioni di vantaggio che in circostanze differenti.

LA SUGGESTIONE – Arnautovic ha il 5% di minuti giocati in questa Serie A, mentre il dato di Correa è pari al 12%. Per entrambi sono 5 le presenze complessive, ma al gol e ai 2 assist dell’argentino si contrappone lo 0 nel tabellino per il calciatore austriaco. Tale circostanza potrebbe indurre l’Inter a considerare seriamente l’ipotesi di una cessione del 1989 a gennaio, a patto che il calciatore si convinca ad accettare una riduzione dell’ingaggio cui si associ la firma di un contratto biennale o triennale con i granata.