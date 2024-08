Arnautovic, spunta una nuova pista legata a Chiesa: il piano dell’Inter

L’Inter studia un piano d’attacco per arrivare a Federico Chiesa. Lo scenario comprende una clamorosa uscita di scena di Marko Arnautovic, che potrebbe trovare una ‘nuova’ sistemazione.

INCOGNITA – Manca poco meno di un mese alla chiusura della sessione estiva di mercato, ma le intrigate trattative hanno ancora tanto da poter ‘regalare’. L’Inter, ad esempio, potrebbe dover intervenire, oltre che sul reparto di difesa, anche sul lato offensivo. L’infortunio nella pre-season di Mehdi Taremi, infatti, ha ricordato la necessità di rinforzare il parco attaccanti, nel quale c’è ancora un grande punto interrogativo. L’incognita è legata prettamente a Marko Arnautovic, reduce da un’annata interista non particolarmente convincente. Nelle ultime ore ha preso piede un’ipotesi di mercato proprio inerente all’attaccante austriaco.

Arnautovic può aiutare l’Inter? Il nuovo scenario per arrivare a Chiesa!

PROGRAMMA – Stando a quanto riportato da Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, Arnautovic, dopo il ritorno all’Inter della scorsa stagione, potrebbe fare ritorno proprio al club di provenienza, il Bologna. A quel punto per la dirigenza nerazzurra si aprirebbe un nuovo e interessante scenario di mercato, legato a un nome che negli ultimi giorni ha preso la scena del calciomercato italiano. Si tratta, ovviamente, di Federico Chiesa, separato in casa con la Juventus, con la quale ha un contratto in scadenza nel 2025. Se l’attaccante italiano non dovesse intavolare una trattativa col Napoli, che comprenderebbe uno scambio con la Juventus per Giacomo Raspadori, l’Inter proverebbe immediatamente il tutto e per tutto.