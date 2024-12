Arnautovic lontano dall’Inter e dall’Europa? Avanza una ‘preferenza’ – TS

Marko Arnautovic dovrebbe restare all’Inter fino al termine della stagione. Poi, l’austriaco potrebbe decidere di trasferirsi in una squadra che milita nel continente asiatico o americano.

IL PUNTO – Marko Arnautovic, molto probabilmente, non passerà dall’Inter al Torino nella sessione invernale di calciomercato. Il calciatore ex Bologna ha delle pretese, in termini di ingaggio, che difficilmente i granata saranno in grado di soddisfare a gennaio. Ecco che l’ipotesi più probabile, da qui al termine della stagione, è che l’austriaco resti in rosa come quarta/quinta punta, in attesa di decidere con calma sul proprio futuro. Nel frattempo, il suo obiettivo sarà quello di provare a lasciare la sua impronta in questa stagione con i nerazzurri.

Arnautovic via dall’Inter? Realtà ormai tracciata

LO SCENARIO – L’unico dato che emerge con maggior chiarezza è che l’Inter non rinnoverà il contratto di Arnautovic, in scadenza nel 2025. In questo scenario, i nerazzurri vorranno ingaggiare un sostituto che sia futuribile ma, al contempo, maturo al punto giusto per poter assolvere alla funzione di “riserva” nell’attacco nerazzurro. Per quanto riguarda l’austriaco, invece, avanza la possibilità di un suo trasferimento in Arabia o nel continente americano. In piazze nelle quali, in sostanza, Arnautovic potrà percepire un ingaggio da lui ritenuto in linea con le proprie ambizioni.

Fonte: Marco Bonetto – TuttoSport