Arnautovic lascia l’Inter? In Spagna certi: un club pronto ad accoglierlo!

Con la finestra invernale alle porte si torna a parlare di mercato. Il rumors del giorno è su Marko Arnautovic e arriva direttamente dalla Spagna. Ecco chi sarebbe interessato all’attaccante dell’Inter.

BOMBA DI MERCATO? – Al suo secondo anno all’Inter, dopo esserci tornato a distanza di più di dieci anni, Marko Arnautovic continua a non soddisfare e convincere i propri tifosi. Complice anche il bassissimo minutaggio avuto a disposizione a partire dall’inizio della stagione, l’attaccante dà sempre l’impressione di poter dare un contributo importante alla squadra di Simone Inzaghi. L’austriaco conta solo otto presenze quest’anno con la maglia nerazzurra e un gol messo a segno in Champions League. Di fronte a questi numeri non stupisce che buona parte della tifoseria voglia veder partire Arnautovic, anche già nel corso del mercato invernale. Un’indiscrezione che arriva dalla Spagna potrebbe soddisfare questo desiderio.

Arnautovic, un club spagnolo sulle tracce dell’attaccante dell’Inter

INTERESSE – La novità di giornata sul mercato in uscita dell’Inter arriva dalla Spagna, dove nelle ultime ore sta circolando un rumors legato a Marko Arnautovic. Secondo i giornali spagnoli, che danno ragione alla notizia lanciata dal giornalista Senén Escalante, il Siviglia starebbe pensando concretamente di puntare sull’austriaco per rinvigorire il reparto offensivo. I numeri del club spagnolo, infatti, non sono particolarmente rassicuranti quest’anno: quattordici gol segnati su quindici partite, di cui solo cinque vinte (sei sconfitte e quattro pareggi). Ma, quello che fa più specie, è il fatto che dei quattordici gol solo sette sono stati realizzati dagli attaccanti: sei per Lukebakio e uno da Idumbo, che funge da riserva. Isaac e Iheanacho, invece, sono ancora a quota zero. Ecco, quindi, che la dirigenza del Siviglia si sarebbe già mossa per risolvere la situazione, contattando l’Inter e l’entourage di Arnautovic. Una pista, questa, da tenere certamente monitorata nelle settimane che anticipano la sessione invernale di calciomercato.