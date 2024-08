Arnautovic, le avances non mancano! E l’Inter depenna 2 ex − TS

I discorsi sul prossimo attaccante dell’Inter rimangono aperti, ma c’è anche da sistemare il capitolo uscite. Occhio a Marko Arnautovic, corteggiato da alcuni campionati.

CESSIONI – L’Inter punta un nuovo attaccante da acquistare entro il 31 agosto, data di chiusura del calciomercato estivo. Ma prima bisogna risolvere un paio di cose. In primis le cessioni di Valentin Carboni e Martin Satriano, ormai molto vicine. A meno di clamorosi scenari entrambi nella prossima stagione dovrebbero giocare in Ligue 1, rispettivamente al Marsiglia e al Brest. Ma l’Inter vorrebbe piazzare, oltre al solito Joaquin Correa, Marko Arnautovic. Qualora l’austriaco, visto il poco spazio da prossima quarta punta, dovesse aprire alla cessione non ci sarebbe il problema di trovargli una sistemazione. L’ex Bologna piace in Turchia ma anche in Arabia Saudita.

Arnautovic in bilico e l’Inter taglia due ex dalla lista attaccanti

ESCLUDERE – In entrata, Simone Inzaghi si auspica un centravanti con caratteristiche diverse da quelle che ha in rosa. Uno magari alla Albert Gudmundsson, il quale però essere vicino alla Fiorentina. Da depennare dalla lista dell’Inter Federico Bonazzoli, che sta andando alla Cremonese in Serie B. L’ex nerazzurro, girovago negli ultimi anni tra Sampdoria, Salernitana e Verona, era finito nel mirino di Viale Liberazione come operazione low cost e in quanto utile per le liste Uefa. Quasi da escludere anche un altro ex come Andrea Pinamonti, il cui ingaggio da 2.4 milioni di euro sarebbe molto alto rispetto al ruolo, scrive Tuttosport, che gli verrebbe ritagliato all’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino