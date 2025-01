Arnautovic e il calciomercato dell’Inter: una situazione in atto – Sky

Il calciomercato è partito ufficialmente ieri e Marko Arnautovic dell’Inter rimane un giocatore che piace al Torino di Cairo. Il punto.

SITUAZIONE DI STALLO – L’Inter festeggia la finale di Supercoppa italiana conquistata, grazie alla vittoria contro l’Atalanta di ieri sera per 2-0 con una doppietta splendida di Denzel Dumfries. In attesa dell’ultimo atto, in programma il giorno della Befana contro una tra Juventus o Milan, su Sky Sport 24 si parla di calciomercato. D’altronde è appena iniziata la finestra invernale. Per quanto riguarda le questioni relative al club meneghino, situazione ferma e di stallo. Non ci sono urgenze e movimenti di mercato. Davide Abrescia aggiorna in questo modo: «Arnautovic è uno dei nomi che piace al Torino, ma ha un ingaggio importante per la Serie A. Vengono fatte delle valutazioni, ad oggi rimane all’Inter. Il club nerazzurro non farà nulla, perché è assolutamente ferma e completa. Poi sappiamo che l’area mercato, Ausilio e il presidente Marotta sono sempre attivi anche in vista di giugno. Ma non ci sono urgenze impellenti e una squadra che non necessita di mercato». Di conseguenza, l’Inter dovrebbe rimanere così almeno fino a giugno. Difficilmente Inzaghi vorrà privarsi di Marko Arnautovic, che ha risposto comunque sempre presente alle chiamate del mister piacentino. L’ultimo gol in Coppa Italia contro l’Udinese, nell’ottavo di finale disputatosi allo Stadio San Siro di Milano a dicembre.