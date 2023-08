Arnautovic in arrivo a Milano: il programma del ritorno all’Inter

Arnautovic è pronto a tornare a Milano per rivestire la maglia dell’Inter. Per l’attaccante preso dal Bologna definito il programma del rientro: queste le informazioni date da Paventi in collegamento con Sky Sport 24.

TUTTO FATTO – Marko Arnautovic a ore inizierà la sua seconda esperienza all’Inter. Come anticipa Andrea Paventi di Sky Sport, in serata l’attaccante ormai ex Bologna arriverà a Milano. Domani mattina sosterrà tutto l’iter delle visite mediche e l’idoneità al CONI. Poi, se ci sarà l’annuncio al pomeriggio, alle 17.30 circa si allenerà ad Appiano Gentile. Oggi tocca a Carlos Augusto, atteso dalla sua prima seduta con Simone Inzaghi, domani ad Arnautovic.