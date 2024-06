Arnautovic, l’amore non basta: dubbi Inter e occhio a 3 mete − CdS

Arnautovic rimane in bilico. Il centravanti austriaco, nonostante l’amore nei suoi confronti dello spogliatoio, può lasciare l’Inter. Tre destinazioni all’orizzonte plausibili.

LA SITUAZIONE – Marko Arnautovic potrebbe lasciare l’Inter in estate. L’attaccante, in questo momento impegnato in Nazionale con la sua Austria, non ha convinto nell’ultima stagione. La sua seconda avventura in nerazzurro è coincisa con parecchi infortuni e con una condizione fisica non brillantissima. Dal canto suo, però, ha rimediato col suo carattere e con l’atteggiamento fuori dal campo. Arnautovic, infatti, è ben voluto da tutti: lo spogliatoio è con lui. Ed è proprio su questo che Simone Inzaghi vorrebbe puntare per convincere la dirigenza a non lasciarlo partire. Insomma, per non alterare gli equilibri all’interno del gruppo. Elemento fondamentale del ventesimo tricolore dell’Inter. Ma da Viale Liberazione sembrano avere altri piani.

Arnautovic, tre mete lontane dall’Inter e c’è una vetrina

FUTURO – Del futuro di Arnautovic se ne parlerà sicuramente al termine del suo Europeo. Tre destinazioni sembrano plausibili per il 35enne austriaco. In primis quella dell’Arabia Saudita, meta esotica per un giocatore comunque della sua età, ormai verso il viale del tramonto. Poi occhio all’interesse dalla Turchia. Se il Galatasaray dovesse perdere Mauro Icardi, ecco che la pista Arnautovic potrebbe veramente concretizzarsi. E infine, rimane l’ipotesi Germania. Ieri, in sede, è passato Giacomo Petralito, intermediario internazionale con rapporti proprio in terra tedesca. Euro 2024 è, da questo punto di vista, una bella vetrina per mettersi in mostra.

