Arnautovic, acquisto pensato senza alto investimento – Sky

Marko Arnautovic è il nome più caldo in casa Inter per l’attacco. Da Sky Sport viene spiegato il motivo della preferenza per l’austriaco.

TESORETTO – L’Inter dispone di un tesoretto da investire sul mercato grazie alle ultime cessioni, come quella di André Onana al Manchester United. Per l’attacco il nome preferito rimane comunque Marko Arnautovic del Bologna. Il giocatore piace alla dirigenza a livello tecnico ma soprattutto perché non richiederebbe un investimento molto alto vista l’età avanzata. L’austriaco apre al trasferimento, vuole avere l’ultima importante occasione in carriera.