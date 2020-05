Arias oggetto di plusvalenza, Inter non più sola: 3 italiane su di lui – MD

Arias è un nuovo (vecchio) nome per la fascia destra dell’Inter. In Spagna – precisamente sul quotidiano Mundo Deportivo – si dà come più che possibile il suo approdo in Italia, dov’è seguito da almeno tre club

ESUBERO MADRILENO – L’Atletico Madrid in estate potrebbe sacrificare Santiago Arias per fare plusvalenza. Il futuro dell’esterno destro colombiano potrebbe essere in Italia, dove diverse squadre si sono già interessate alla sua situazione contrattuale. E la condizione da esubero favorisce il tutto. Nelle ultime ore alla lista si è aggiunta anche la Roma, ma da tempo ci sono Inter (vedi articolo) e a ruota il Napoli. Il futuro di Arias sembra essere molto lontano dalla Spagna, soprattutto dopo la fin qui stagione sottotono a Madrid. La Serie A nel futuro del classe ’92 ex PSV Eindhoven?