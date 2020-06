Arias via dall’Atlético Madrid: l’Inter c’è ma con altre cinque (due in Serie A)

Condividi questo articolo

Arias è in uscita dall’Atlético Madrid, visto lo scarso minutaggio in questa stagione. L’Inter risulta essere fra le squadre interessate, con altre due in Serie A, ma la concorrenza è agguerrita. A riportarlo è il sito del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo.

AL PASSO D’ADDIO – Santiago Arias ha giocato domenica in casa dell’Athletic Club, da subentrato, ma è stata solo la sua dodicesima presenza stagionale con l’Atlético Madrid. L’anno scorso erano state trentatré, sempre in tutte le competizioni, quest’anno invece ha subito la concorrenza di Kieran Trippier e di Sime Vrsaljko. L’ex Inter, ora ristabilitosi da un lunghissimo infortunio, aumenta la concorrenza: per questo il colombiano pensa di andare via. Mundo Deportivo mette proprio i nerazzurri nella lista di squadre interessate ad Arias, ma non gli unici dalla Serie A. In Italia anche Napoli e Roma sarebbero pronte a valutare il suo acquisto, ma dall’estero gli interessi sono multipli. In Inghilterra c’è l’Everton, in Francia il Marsiglia e in Turchia il Galatasaray, che risulta essere l’ultima squadra in ordine di tempo ad averlo messo fra gli osservati. Arias, che a gennaio ha compiuto ventotto anni, presumibilmente è arrivato agli ultimi due mesi con l’Atlético Madrid: per l’Inter può essere un nome per la fascia.

Fonte: MundoDeportivo.com