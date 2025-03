Arda Guler vuole lasciare il Real Madrid: l’Inter avvia i contatti!

Arda Guler vorrebbe lasciare il Real Madrid qualora il suo minutaggio rimanga lo stesso fino alla fine della stagione. L’Inter è alla finestra, la spiegazione da SkySportCH.

MINUTAGGIO – Arda Guler non è contento del minutaggio che il Real Madrid gli sta concedendo in questa stagione. I blancos lo hanno acquistato per 30 milioni di euro la scorsa estate ma l’investimento per ora non ha dato risultati. Non per demeriti del calciatore, quanto per l’alto livello dei titolari che non vengono lasciati fuori praticamente mai. Carlo Ancelotti ha concesso al talento turco appena il 26% dei minuti totali in Liga. Il giocatore vuole essere protagonista e se non può esserlo al Real Madrid andrà via alla prossima sessione di mercato.

Arda Guler dopo un altro: le idee della dirigenza dell’Inter

PIANO B – L’Inter è interessata prima di tutto a Nico Paz, con cui però ci sono intrecci di mercato sempre con il Real Madrid. Le merengues reputano il giovane del Como il futuro del centrocampo, perciò allenteranno difficilmente la presa su di lui. Arda Guler rappresenta il piano B per l’Inter, che cercherà fino a che sarà possibile di sfruttare i buoni rapporti di Javier Zanetti con il padre di Paz. Nel caso in cui non vada la trattativa in porto Piero Ausilio si muoverà con Guler, con cui già ci sono stati contatti tramite l’entourage. Anche Vincenzo Montella, ct della Turchia, spinge per il trasferimento del ragazzo in Italia.