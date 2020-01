Aranguiz, parla l’agente: “C’è interesse dell’Inter, ma a gennaio è difficile”

Condividi questo articolo

L’Inter è interessata a Charles Aranguiz. A confermarlo è lo stesso agente del calciatore, André Cury, ai microfoni del quotidiano cileno La Cuarta. Il centrocampista, classe ’89, gioca nel Bayer Leverkusen. Ecco le parole dell’agente

DIFFICILE ORA – Tra i tanti nomi che circolano in ottica Inter, per gennaio ma anche per giugno, c’è sicuramente Charles Aranguiz. Il centrocampista cileno, 30 anni, gioca nel Bayer Leverkusen: il club tedesco non semba intenzionato a cedere il giocatore nella finestra di gennaio. Come confermato anche da André Cury, agente del giocatore: «La vedo molto complicata. Aranguiz non lascerà il Bayern Leverkusen ora. È un giocatore importante e il club non intende lasciarlo andare», ha dichiarato ai microfondi del quotidiano La Cuarta.

INTERESSE CONFERMATO – Nonostante questo, Cury ha confermato l’interesse da parte dei nerazzurri: «È vero che c’è un interesse dell’Inter per Aranguiz. Ma sono sicuro che, almeno ora, non andrà in Italia. A luglio vedremo. Né c’è qualcosa di formale con il Porto Alegre International, l’idea è quella di rimanere nel calcio europeo». Difficile, dunque, che il cileno possa arrivare a Milano in questi ultimi giorni di mercato. Ma il nome è da tenere in considerazione: le parole dell’agente lo dimostrano.

Fonte: Rodrigo Funtealba – La Cuarta.