Antonini: “Vagiannidis all’Inter? Sembra fatta. Io no intermediario”

Luca Antonini, procuratore sportivo ed ex terzino con un passato anche al Milan, ha parlato in esclusiva al sito calciomercato24.com di Georgios Vangiannidis del Panathinaikos, giocatore nel mirino dell’Inter.

VERSO LA CONCLUSIONE – Luca Antonini, da ex terzino, ha parlato di Georgios Vangiannidis, giocatore del Panathinaikos a un passo dall’Inter: «L’ho visto in Grecia, me ne hanno parlato un po’ di volte. Rivisto su Wyscout, giocatore interessante. Classe 2001, ha la mia fisicità, buon giocatore. Va lavorato, sicuramente il campionato greco non è quello italiano. Questo ragazzo già di per sé ha fisicità e piede, a livello tattico ci si può lavorare. Se ha esordito in prima squadra un motivo ci sarà. Sembra che sia già fatta con l’Inter stando a quello che leggo sui giornali, lo manderanno in prestito a giocare da qualche parte. Questo ci fa capire come i nerazzurri vogliano puntare su giovani. Se sono l’intermediario della trattativa? No, smentisco questa notizia».

Fonte: calciomercato24.com