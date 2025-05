Antonelli (ds Venezia): «Riscatteremo Stankovic dall’Inter!»

Filip Stankovic, portiere dell’Inter in prestito al Venezia, potrebbe veramente rimanere nella squadra di Eusebio Di Francesco. Il direttore sportivo Antonelli ne ha parlato al Gran Galà del Calcio ADICOSP.

GIOCATORI IN PRESTITO E NON – Il mercato si muove, l’Inter anche da tempo per programmare la prossima stagione. In entrata si è parlato di Luis Henrique del Marsiglia o dell’acquisto già noto da tempo di Sucic dalla Dinamo Zagabria. In uscita ci sono diversi giocatori in prestito, tra cui Filip Stankovic. Il ds del Venezia Antonelli ha confermato: «Stankovic è un altro giocatore che abbiamo voluto fortemente: abbiamo la possibilità di riscattarlo e lo faremo sicuramente. È un ragazzo che ha lavorato molto bene nei primi mesi. Condivido anche in questo caso i buonissimi rapporti con l’Inter, che ci hanno permesso di fare questa operazione. Deve continuare a lavorare così, e sono certo che potrà darci ancora tante soddisfazioni. Radu è stata un’opportunità per noi, e lo abbiamo sempre detto: ringraziamo l’Inter che, quando li abbiamo chiamati, si è dimostrata subito disponibile. Ma ringraziamo anche il ragazzo, perché ha saputo cogliere questa chance, dimostrando il suo valore. Il percorso non è finito: mancano tre partite, e può chiudere in bellezza».

fonte: gianlucadimarzio.com