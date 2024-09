Antonelli (ds Venezia) conferma: «Tessmann ambiva al top. Vicinissimo all’Inter»

Alessandro Antonelli, ds del Venezia, ha ribadito quanto Tanner Tessmann sia stato vicino all’Inter in estate.

LA CONFERMA – Alessandro Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha parlato in conferenza stampa della trattativa tra l’Inter e i lagunari per Tanner Tessmann. Durante la finestra estiva di calciomercato, l’americano sembrava a un passo dall’approdo ai nerazzurri, ma alla fine l’affare non si è concretizzato. Sulle ambizioni del classe 2001 il ds dei veneti si è espresso in questi termini: «Avevamo subito chiuso con l’Inter. Con la Fiorentina non siamo mai stati così avanti come con i nerazzurri. Sono contento che alla fine si sia comunque trovata una soluzione. Lo sono anche per la società, perché vi era un po’ di timore sul fatto che fosse in scadenza di contratto. Il calciatore aveva espresso la volontà di andare, al contempo è anche vero che non aveva mai detto che sarebbe andato via eventualmente alla scadenza del contratto».

Tessmann, dopo l’ipotesi Inter ecco il Lione!

IL COMUNICATO – Il Lione annunciò così, sul proprio sito ufficiale, l’arrivo dell’americano in Ligue 1: «Formatosi all’FC Dallas, dove ha iniziato la sua carriera professionale in MLS, Tanner Tessmann ha rapidamente attraversato l’Atlantico per unirsi al Venezia FC nella Serie A italiana. Autore di 23 partite nel suo primo anno, il centrocampista americano si è confermato nelle due stagioni successive, giocando altre 76 partite risultando decisivo con 10 gol e 5 assist all’attivo. Due volte internazionale, Tanner Tessmann ha anche rappresentato gli Stati Uniti ai Giochi Olimpici di Parigi quest’estate. Capitano della selezione, ha giocato tutte e 4 le partite della sua squadra, prima dell’eliminazione nei quarti di finale contro il Marocco. L’Olympique Lyonnais è molto lieto di dare il benvenuto a Tanner Tessmann, che diventa il primo americano nella storia a indossare la maglia del club».