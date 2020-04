Angioni: “Il Barcellona puÃ² permettersi Lautaro Martinez? Vidal e Giroud…”

Angioni: “Il Barcellona può permettersi Lautaro Martinez? Vidal e Giroud…”

Condividi questo articolo

Carlo Angioni, giornalista italiano della “Gazzetta dello Sport”, oggi sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha detto la sua riguardo il mercato dell’Inter, facendo riferimento in particolare a Lautaro Martinez e l’interesse del Barcellona.

LAUTARO MARTINEZ – Lautaro Martinez come sappiamo già da tempo è tra i giocatori che interessano al Barcellona in vista della prossima stagione, il giornalista Carlo Angioni dice la sua:«Lautaro Martinez? La foto che ha pubblicato ieri può essere interpretata in vari modi, magari un primo passo verso un addio a fine stagione. Lui al Barcellona? Lo stop stagionale ha rallentato tutto e Zhang dice che non vende i gioielli. La cifra di cui si parla è 111 milioni di euro, ma può il Barcellona permetterselo?».

GIROUD E VIDAL – Non solo Lautaro Martinez, perché il giornalista parla anche di un possibile scambio con Arturo Vidal e l’arrivo di Olivier Giroud: «Scambio con Vidal? Il cileno è sempre stato uno dei pallini di Antonio Conte, ma in tal caso ci vorrebbe un attaccante al posto di Lautaro. Olivier Giroud è stato a un passo dall’Inter ma come vice Romelu Lukaku».