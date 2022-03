Angileri nome nuovo per il post-Persic? Dall’Inter solo smentite – TS

L’Inter è al lavoro per pianificare la prossima stagione.Nella giornata di ieri è circolata la voce che vorrebbe il club nerazzurro su Fabricio Angileri, esterno sinistro del River Plate. Da Milano, però, arriva la smentita

SMENTITA – L’Inter deve risolvere alcuni nodi in vista della prossima stagione. Uno riguarda la corsia di sinistra, dove le strategie di mercato nerazzurre dipenderanno molto da Perisic. Il croato ha il contratto in scadenza a giugno: se le due parti non riusciranno a trovare l’intesa, i nerazzurri dovranno cercare un calciatore che possa alternarsi con Gosens. Ieri, dall’Argentina, è rimbalzata la voce di un possibile interesse dell’Inter per Fabricio Angileri, esterno sinistro classe 94′ del River Plate. Dal club nerazzurro, però, secondo quanto riferito dal Tuttosport, arrivano solo smentite.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini