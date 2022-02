Angelino ‘prima’ di Gosens: il motivo per cui l’Inter ha cambiato. Per ora

Angelino, laterale sinistro spagnolo del RB Lipsia, era la prima scelta dell’Inter per la fascia, secondo il quotidiano di Madrid AS. Poi, però, i nerazzurri hanno virato su Gosens riuscendo nell’obiettivo.

PRIMA SCELTA – L’Inter avrebbe voluto prendere Angelino dal RB Lipsia nel mercato di gennaio concluso ieri. Lo riporta AS, segnalando però come i nerazzurri si siano scontrati con le richieste eccessive del club tedesco: cinquanta milioni di euro la valutazione data. Motivo per cui la dirigenza si è spostata su Robin Gosens pagandolo di fatto la metà. Non è però finita per Angelino, che è uno dei punti di forza della squadra allenata da Domenico Tedesco. Se a fine stagione Ivan Perisic non dovesse rinnovare il contratto, in scadenza al 30 giugno, potrà essere di nuovo tenuto in considerazione, anche perché la richiesta dovrebbe scendere a trenta milioni. Su Angelino c’è anche il Real Madrid.

Fonte: as.com – Manu Sainz