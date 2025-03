Andino sul taccuino dell’Inter, parla l’esperto: «Molto interessante! Spiego»

Santino Andino è uno dei calciatori offensivi accostati all’Inter per l’estate. Del giovane calciatore argentino ha parlato l’agente FIFA Gustavo Ghezzi.

LA SITUAZIONE – Santino Andino è uno dei nomi seguiti dall’Inter per rinforzare il proprio reparto offensivo con giovani calciatori di qualità. Il talento argentino rappresenta il profilo sudamericano su cui l’Inter ha rivolto il proprio interesse dopo la fumata nera per Mateo Silvetti, per il quale le pretese del Newell’s Old Boys sono state ritenute troppo elevate dai nerazzurri. Ora l’attenzione dei meneghini è appunto rivolta al classe 2005 del Godoy Cruz, sul quale sono molte le aspettative del mondo argentino.

Andino nel mirino dell’Inter. Ghezzi ne tratteggia le caratteristiche

IL GIUDIZIO – Sul punto si è pronunciato l’agente FIFA Gustavo Ghezzi, il quale ne ha così parlato nel corso di un’intervista a TMW: «Si tratta di un esterno d’attacco molto interessante, di piede sinistro. Ha vent’anni, gioca in un piccolo club. Può rappresentare un investimento, ma dipende dal progetto che i nerazzurri hanno in mente. Oggi, giocare all’Inter risulta essere complicato».

I SUDAMERICANI – Ghezzi ha poi proseguito esprimendosi su alcuni calciatori argentini che si stanno esprimendo nel calcio italiano: «Castro sta facendo molto bene, così comeDominguez. Vedo tanti ragazzi giovani, come Pellegrino, Palacios e i fratelli Carboni. In Italia si affrettano i tempi, ma si tratta di talenti».