Andersen all’Inter, è fatta per l’acquisto giovane! Firma in arrivo – Sky

Andersen sarà un nuovo giocatore dell’Inter, anche se è presumibile che inizi la sua esperienza in nerazzurro nell’Under-18 o in Primavera. Gianluca Di Marzio annuncia come, nel venerdì appena cominciato, firmerà il contratto dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni (vedi articolo).

ACQUISTO FATTO – L’Inter ha preso Silas Andersen. Si tratta di un centrocampista classe 2004, proveniente dal Copenaghen dove ha giocato nel settore giovanile. Vanta anche diverse presenze nelle varie selezioni under della Danimarca. Acquisto concluso, come fa sapere Gianluca Di Marzio: il giornalista, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, segnala come il nuovo giocatore nerazzurro sarà in sede nella giornata di oggi, venerdì 9 luglio, per firmare il contratto. Andersen quindi in giornata potrà anche essere ufficializzato.