Anche Perisic ‘vittima’ della nostalgia Inter! Ritorno sensato?

Ivan Perisic vorrebbe tornare all’Inter, secondo quanto trapela da Londra. Un ritorno che avrebbe del clamoroso, ma che non sarebbe troppo auspicabile, per certi versi.

SAUDADE CROATA – In principio fu Romelu Lukaku. Seguirono poi Achraf Hakimi e, più recentemente, Antonio Conte. E ora alla lista di chi sente la mancanza dell’Inter si iscrive anche Ivan Perisic. Che a Londra, con la maglia del Tottenham, aveva ritrovato proprio l’allenatore con cui aveva vinto lo Scudetto 2020/21 in nerazzurro. Ma, a prescindere dal prematuro addio di Conte, tra gli Spurs e il croato non è mai scoppiato l’amore. E, dopo essersene andato togliendosi qualche sassolino contro la dirigenza, ora Perisic sente nostalgia della maglia dell’Inter. Ma un suo ritorno a Milano è plausibile?

TANTI LIMITI – Il più grande ostacolo tra Perisic e l’Inter è di natura economica. A Londra guadagna 6 milioni di euro a stagione, uno in più rispetto a Milano. E sappiamo benissimo quanto quella soglia, nella rosa nerazzurra, sia riservata solo ai franchise players, i volti del presente e del futuro dell’Inter. Cosa che Perisic non potrebbe ambire ad essere, anche solo per motivi meramente anagrafici. Il croato ha già 34 anni, pertanto non sarebbe certo un investimento a lungo termine. E quindi, nonostante sia apprezzabile il pentimento per un addio forse affrettato, un ritorno di Perisic all’Inter non sarebbe in realtà auspicabile. A meno che il giocatore non sia disposto a clamorose riduzioni di pretese, di cui al momento non si hanno segnali. Meglio riservare certe cifre a giocatori con carta d’identità più verde, rinforzando la rosa dell’Inter in modo organico (e meno sentimentale).