Anche Hojlund nel mirino! Ma su di lui c’è l’interesse di una big italiana – TS

Nonostante due partite importanti in programma, in casa Inter si guarda con attenzione al mercato estivo. Due i nomi attenzionati dai nerazzurri, come riportato da Tuttosport.

NOMI – Rasmus Hojlund, reduce dalla delusione della finale di Europa League persa contro il Tottenham a Bilbao, è al centro delle attenzioni di vari club. Anche l’Inter si è inserita nella corsa al giovane centravanti danese – scrive Tuttosport – già seguito dalla Juventus e dal Napoli. L’ex Atalanta potrebbe lasciare il Manchester United con una formula alternativa al trasferimento definitivo, ipotesi che interessa sia ai nerazzurri sia ai bianconeri, entrambi impegnati a rivedere le rispettive opzioni offensive. Infine, grande interesse ruota attorno a Jonathan David, pronto a lasciare il Lille a parametro zero. Il canadese sta valutando diverse destinazioni, cercando un progetto che soddisfi sia le sue ambizioni sportive sia le sue richieste economiche. Tra le squadre in lizza c’è anche la Juventus oltre all’Inter.