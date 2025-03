Ancelotti su Nico Paz: «Lasciarlo all’Inter? Sta facendo benissimo!»

Carlo Ancelotti ha evitato di parlare esplicitamente del possibile futuro di Nico Paz, sul quale è molto forte il pressing dell’Inter. Il tecnico del Real Madrid ha sottolineato un aspetto della sua stagione al Como.

IL RAGIONAMENTO – Nico Paz è uno dei grandi obiettivi dell’Inter per la sessione estiva di mercato. Sulla sua situazione di mercato si è espresso il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti durante il podcast Poretcast, diretto dal comico di fede nerazzurra Giacomo Poretti. L’allenatore dei blancos ha posto l’accento sull’andamento della stagione dell’argentino, evitando di esprimersi sul suo futuro: «Lasciarlo all’Inter? Sta facendo molto bene, benissimo al Como. I nerazzurri hanno ora Mkhitaryan e, in generale, una bella squadra».

Ancelotti, oltre che di Nico Paz, parla di un calciatore già affermatosi all’Inter

L’ELOGIO – Ancelotti ha poi proseguito pronunciandosi sui fratelli Thuram, protagonisti con le rispettive squadre nell’annata ora in corso. Il tecnico del Real Madrid si è esposto in questi termini su Khéphren e Marcus, senza dimenticare il padre dei due francesi Lilian: «Marcus Thuram è nato a Parma, quando allenavo lì suo padre Lilian, ora è diventato un armadio. Penso che anche il fratello sia molto bravo, ma il migliore in assoluto era il papà».