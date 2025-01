Ancelotti su Nico Paz: «Futuro al Real Madrid? Noi lo monitoriamo»

Il Real Madrid segue con attenzione il talento di Nico Paz. Gli spagnoli hanno messo nel mirino il suo nome, con Carlo Ancelotti che si è espresso sul suo futuro.

ATTENZIONE – Sia Inter che Real Madrid monitorano da tempo Nico Paz. Il gioiellino del Como è finito da tempo nel mirino delle grandi big. Il centrocampista spagnolo è legato indirettamente al club spagnolo con una clausola in favore ai Blancos e un 50% sulla futura rivendita. Allo stesso tempo però, anche Carlo Ancelotti ha cerchiato in rosso il suo nome nel mirino. Il tecnico degli spagnoli ne ha parlato nel corso di un intervento a Radio Anch’io Sport: «Paz può far parte del futuro del Real Madrid sicuramente. Restiamo aggiornati sui suoi progressi al Como. È un grande talento, è davvero molto bravo. Andare in Italia è stata una scelta giusta, gli serviva per giocare regolarmente».