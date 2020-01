Amrabat-Napoli: gli agenti frenano! Inter e Fiorentina si inseriscono?

Importanti novità sul fronte Amrabat: secondo quando scrive il “Corriere dello Sport”, gli agenti del giocatore dell’Hellas Verona hanno rallentato la trattativa per il passaggio del centrocampista al Napoli, dopo l’accordo tra le due società. Il rallentamento sarebbe dovuto a delle offerte da parte di Inter e Fiorentina, che da tempo hanno messo gli occhi sul marocchino

STOP – Frenata nella trattativa per il passaggio di Sofyan Amrabat dal Verona al Napoli. Nonostante l’accordo trovato tra le due società a 15 milioni + 1 di bonus, in queste ore si registra un rallentamento da parte degli agenti del marocchino. I procuratri del centrocampista starebbero ascoltando le proposte anche di Inter e Fiorentina, consapevoli di quanto il giocatore sia apprezzato in Italia. Non c’è fretta di chiudere con il Napoli, insomma.

TENTAZIONI – I partenopei sono da considerarsi ancora in vantaggio nella corsa ad Amrabat. Ma se fino a poche ore fa l’affare sembrava ormai fatto, nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Possibile, dunque, che da Milano e Firenze siano arrivate delle proposte agli agenti del giocatore, che ora sarebbero da prendere in considerazione. Tradotto: Amrabat è stato oggetto di tentazioni che potrebbero allontanarlo dal passaggio al Napoli. E ora i due club vogliono fare chiarezza

Fonte: Corriere dello Sport.