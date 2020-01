Amrabat, corsa a tre? Fiorentina in vantaggio sul Napoli, Inter defilata

Condividi questo articolo

L’Inter è tra le pretendenti per Amrabat, ma sul centrocampista del Verona c’è una nutrita concorrenza e in questo momento la Fiorentina sembra essere in vantaggio su tutti

DEFILATA – Secondo “Sky Sport” sono parecchie le concorrenti della Serie A nella corsa per Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino del Verona piace infatti a tante e tra queste anche all’Inter, ma bisogna tenere sempre in conto l’interesse del Napoli anche se in questo momento sembra esserci la Fiorentina come favorita su tutte.