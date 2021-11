Alvarez, dal River Plate mossa per cambiare scenario con l’Inter e le altre – SI

Alvarez del River Plate è il grande nome del calcio sudamericano e l’altra notte ha segnato quattro gol nella vittoria dei Millonarios sul Patronato. Secondo Sportitalia il club di Buenos Aires vuole cambiare lo scenario legato all’Inter e gli altri club che lo seguono.

IL PIÙ RICHIESTO – Julian Alvarez a breve diventerà un nome quotidiano nelle cronache di calciomercato. Questo anche perché ha un contratto in scadenza col River Plate al 31 dicembre 2022, che lo rende appetibile a prezzi non esagerati. Sportitalia segnala come l’Inter, alla pari del Milan, l’abbia fatto seguire di recente. Il River Plate, però, vuole muoversi in anticipo per non rischiare di perdere Alvarez. I Millonarios hanno intenzione di offrirgli il rinnovo di contratto, con lo stesso giocatore che ha intenzione di accettare la proposta. Questo perché, essendo tifoso del club di Buenos Aires fin da bambino nonché grato al club dove è cresciuto, non vuole negare la monetizzazione sul suo cartellino né tantomeno andare via a zero. Per Alvarez nel 2022 sarà però una vera e propria asta, con l’Inter che segue la situazione.