Alvarez resta nel mirino dell’Inter: obiettivo per il 2022 con uno gratis – SI

Alvarez del River Plate ha vinto il campionato argentino e sta concludendo un grande 2021. L’attaccante resta nel mirino dell’Inter per il prossimo anno, come segnala Sportitalia non è però l’unico obiettivo.

DOPPIO COLPO? – L’Inter, almeno per il momento, non sembra intenzionata a fare mercato a gennaio. Gli obiettivi per il 2022 saranno tutti per la prossima stagione, con tranquillità. Secondo Sportitalia uno degli osservati speciali è Julian Alvarez del River Plate, per il quale permane l’interesse dopo la missione di Dario Baccin in Argentina. Con lui Luiz Felipe, in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno con la Lazio e possibile parametro zero da ingaggiare.