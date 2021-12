Alvarez per l’Inter? L’ex presidente del River Plate: «Che resti un altro anno»

D’Onofrio è stato presidente del River Plate dal 2013 allo scorso 14 dicembre. Intervenuto a TNT Sports ha parlato di Alvarez, obiettivo di mercato dell’Inter e non solo (vedi articolo), spiegando quale dovrà essere la scelta dell’attaccante.

IL CONSIGLIO – Julian Alvarez, sotto la presidenza di Rodolfo D’Onofrio al River Plate, è diventato uno degli attaccanti più richiesti del calcio sudamericano. Ha il contratto in scadenza fra un anno (31 dicembre 2022) e molte squadre, Inter inclusa, lo stanno osservando. L’ex presidente dei Millonarios, però, prova a trattenerlo: «Come tifoso posso dire che non ha prezzo. In aggiunta riconosco, però, che in un determinato momento può arrivare un’offerta così straordinaria che lo rende molto difficile da tenere. Per esempio se viene pagata la clausola rescissoria. Ho detto ad Alvarez che gli conviene rimanere nel 2022 al River Plate: ha la possibilità di andare ai Mondiali. Credo che con le capacità che ha può essere titolare in Qatar. Se dovesse andare in Europa, adesso a ventidue anni e con il periodo di ambientamento che avviene per tutti i giocatori, perderà i Mondiali. Credo che lui debba divertirsi, ha tempo nella sua carriera e migliorando può essere pagato molto di più. Alvarez ha tutto per avere successo, può rimanere un altro anno e raggiungere altri traguardi».